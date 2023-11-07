Дверь в пылающий гараж вскрывали бензорезом

Утром 6 ноября около дома на улице Парфенова в Петрозаводске загорелся гаражный бокс. Сообщение о возгорании в гаражном кооперативе «Крисиалл-10» поступило в 09:10, рассказал наш источник в экстренных службах.

Через пять минут пожарные расчеты были на месте происшествия. Чтобы попасть в гараж, из-под ворот которого шел дым, пожарным пришлось вскрывать дверь при помощи бензореза.

Когда огнеборцы получили доступ внутрь бокса, то быстро справились с огнем. Горел мусор на площади три квадратных метра. Распространение огня на соседние боксы предотвратили.

По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: unsplash.com