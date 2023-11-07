Два автомобиля вспыхнули на севере Карелии

Утром 4 ноября возле дома на проспекте Горняков в Костомукше вспыхнул автомобиль. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 06:24, сообщил наш источник в экстренных службах.

Не прошло и трех минут, как пожарные расчеты были уже на месте происшествия. Однако помощь профессионалов уже не требовалась, с огнем до прибытия пожарных при помощи огнетушителя справились очевидцы.

В результате пожара в автомобиле «Нива» были повреждены приборная панель, лобовое секло и потолок салона на общей площади один квадратный метр. Причину пожара и материальный ущерб устанавливают.

Еще один автомобиль в этот день горел в поселке Чупа Лоухского района. Пожар произошел возле дома на улице Пионерской в 13:27, и без помощи пожарных уже не обошлось.

В автомобиле УАЗ-29891 огнем были повреждены передние сиденья, обшивка салона и проводка на общей площади один квадратный метр. Сейчас по обоим пожарам проводится проверка. // фото: freepik.com