Две женщины в Карелии жестко подрались в салоне автомобиля

Жительницу Беломорского района сначала оштрафовали за нанесение побоев оппонентке в административном порядке, а потом приговорили к штрафу по уголовному делу. Так закончилась пьяная ссора двух попутчиц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Водитель вез пассажирок на машине, внезапно женщины поссорились. Одна ударила другую в лицо кулаком. Нетрезвая соседка ответила – уже двумя ударами по лицу.

Водитель остановил автомобиль и попытался выгнать пьяную пассажирку, она вырвалась и ударила обидчицу ногой в грудь. Драка продолжилась уже в коридоре квартиры, там злоумышленница снова била соперницу по лицу, схватила ее за шею.

В итоге распустившая руки первой женщина пострадала больше, ее признали потерпевшей. Суд назначил ей штраф в 15 тысяч рублей с рассрочкой выплаты по пять тысяч рублей в течение трех месяцев. // фото: freepik.com