Две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все умершие имели сопутствующие заболевания.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница деревни Бесовец 1952 года рождения и жительница села Святозеро 1938 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ умер житель Медвежьегорска 1966 года рождения.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 97 человек. Из этого числа заболевших - 88 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 135 человек. Фото lenta.ru