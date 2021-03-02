Петрозаводск вошел в топ направлений для одиноких туристов

В 2021 году на 46% вырос спрос на бронирование жилья туристами, путешествующими в одиночку. По этому поводу сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений среди туристов-одиночек.

В топ-10 этого списка попал Петрозаводск. Путешественники едут в столицу Карелии, в среднем, на 2,5 ночи и платят за сутки проживания 1740 рублей.

Помимо Петрозаводска в рейтинг попали Севастополь, Симферополь, Анапа, Санкт-Петербург, Подольск, Казань, Кисловодск, Калининград и Сургут.

Отмечается, что в одиночку чаще путешествуют женщины, доля которых составляет 61%. Фото nevnov.ru