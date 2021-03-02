Пенсионерка из Петрозаводска получила странную квитанцию на оплату ЖКУ

Обычно организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги и собирающие плату за них, жалуются на то, что население неохотно платит за потребленное тепло, электроэнергию, за вывоз мусора, капремонт. Но то, что приключилось с пенсионеркой из Петрозаводска, выходит на рамки привычной схемы.

Жительница микрорайона Кукковка Марина Николаевна в феврале 2021 года получила квитанцию на оплату услуг из Единого расчетного центра Республики Карелия. Пенсионерка попыталась оплатить квитанцию, но столкнулась с парадоксальной ситуацией. У нее отказались принимать деньги.

Единый расчетный центр, который создало карельское правительство, прочно отгородился от граждан, с которых пытается собрать плату за предоставленные услуги. Люди лишены элементарной возможности связаться со специалистами центра.

Подробности о том, как пожилая женщина пыталась найти выход, и все же внести плату за капремонт и оплатить услуги по вывозу мусора, читайте в статье нашего издания.