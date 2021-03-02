02 марта 2021, 07:05
Общество

Пенсионерка из Петрозаводска получила странную квитанцию на оплату ЖКУ

В Сбербанке отказываются брать деньги по платежному документу из ЕРЦ 

Обычно организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги и собирающие плату за них, жалуются на то, что население неохотно платит за потребленное тепло, электроэнергию, за вывоз мусора, капремонт. Но то, что приключилось с пенсионеркой из Петрозаводска, выходит на рамки привычной схемы. 

Жительница микрорайона Кукковка Марина Николаевна в феврале 2021 года получила квитанцию на оплату услуг из Единого расчетного центра Республики Карелия. Пенсионерка попыталась оплатить квитанцию, но столкнулась с парадоксальной ситуацией. У нее отказались принимать деньги.

Единый расчетный центр, который создало карельское правительство, прочно отгородился от  граждан, с которых пытается собрать плату за предоставленные услуги. Люди лишены элементарной возможности связаться со специалистами центра.  

Подробности о том, как пожилая женщина пыталась найти выход, и все же внести плату за капремонт и оплатить услуги по вывозу мусора, читайте в статье нашего издания.

Обсудить
просмотр
183115
Метки: 
Петрозаводск
новости петрозаводска
АО ЕРЦ
Единый расчетный центр
Карелия
ЖКУ
плата за ЖКУ
вывоз мусора
капремонт
квитанция