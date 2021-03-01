Как в Едином расчетном центре Карелии издеваются над гражданами 

Текст и фото: Антонина Кябелева

АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» (ЕРЦ РК) создавалось, по официальной верссии, для того, чтобы жителям Карелии было максимально удобно платить за жилищно-коммунальные услуги, а деньги без промедления попадали ресурсоснабжающим организациям. С момента появления Единого расчетного центра, учредителем которого является министерство имущественных и земельных отношений Карелии, прошло около 15 лет. В итоге мы получили организацию, до которой граждане не могут достучатся, по квитанциям которой невозможно заплатить, и от которой ресурсоснабжающие организации бегут, как черт от ладана.

В редакцию нашего издания обратилась жительница Петрозаводска Мария Николаевна, которая оказалась в нелепой и абсурдной ситуации. Жительница многоквартирного дома, расположенного по улице Ровио,12, в феврале 2021 года, как обычно, получила квитанцию на оплату капитального ремонта и услуг по обращению с твердо-коммунальными отходами.

Пенсионерка пошла, как обычно, в отделение Сбербанка, чтобы оплатить квитанцию.

- Я пришла в сберкассу, там квитанцию не приняли. Мне объяснили, что «пробивают» квитанцию, но ничего нет, то есть нельзя ее оплатить. Пошла на почту, там тоже не смогли принять квитанцию. Я попыталась оплатить через терминал в банке. Опять ничего не вышло. В банке сказали, чтобы я ждала до следующего месяца и не платила. Девушка в Сбербанке рассказала, что уже много таких случаев, как у меня, когда квитанцию от ЕРЦ невозможно оплатить,

- рассказала Мария Николаевна.

Пенсионерка пыталась позвонить по многочисленным телефонам, указанным в платежном документе. Но все ее попытки дозвониться не увенчались успехом. В Едином расчетном центре жизнь как будто замерла, во всяком случае, на телефонные звонки никто не отвечал.

- Я три дня по пятнадцать раз набирала номера телефонов, никто не отвечает. Ни утром, ни после обеда. Я бы туда поехала, хоть центр расположен на другом конце города, на улице Заводская. Но в квитанции есть строгое предупреждение, что личного приема граждан в центре не ведут в связи с коронавирусом. Я в отчаянии, не знаю, что в этой ситуации делать. Замкнутый круг получился, куда ни обратишься, везде отфутболивают,

- сказала Мария Николаевна.

Женщина получает льготы за жилищно-коммунальные услуги и, естественно, беспокоится, что если вовремя не заплатить, то можно нарваться на штрафные санкции и лишиться положенной по закону компенсации за ЖКУ. Интернетом женщина не пользуется, так что она не может обратиться в ЕРЦ РК по электронной почте. Для таких, как она, созданный карельским правительством центр превратился в ловушку, из которой нет выхода. Марина Николаевна обратила внимание, что по сравнению с прежней квитанцией в лицевом счете изменилась одна цифра. Связаться со специалистами центра пенсионерка не может, так что ей непонятно, произошла ли ошибка, какой-то сбой, или же действительно изменились платежные реквизиты.

Мы решили провести эксперимент, и я со своего телефона через личный кабинет Сбербанка навела камеру на QR-код, указанный в квитанции. Появилась надпись, свидетельствующая том, что речь идет о Костомукше. Стало очевидно, что в платежный документ явно вкралась ошибка. Другой вопрос: как ее исправить?

Я тоже попыталась дозвониться по телефонам, указанным на сайте компании и в платежных документах. В ответ услышала только длинные гудки. Указанный для жителей Петрозаводска мобильный телефон отозвался уверенным мужским голосом, сообщим, что я дозвонилась в Единый расчетный центр. А дальше заиграла музыка. Моего терпения хватило на шесть минут. Подозреваю, что если бы я не отключилась, то под эту музыку меня могли бы и похоронить: она играет вечно.

Простой вопрос о том, как пенсионерке, которая не желает копить долги за ЖКУ, оплатить квитанцию, остался без ответа. То, как в центре организована работа с плательщиками, кроме как издевательством над людьми назвать сложно. До центра невозможно дозвониться, он приостановил личный прием граждан, и одновременно начал «косячить» с квитанциями, по которым невозможно заплатить. О масштабах «бедствия» нам не известно. Я не знаю, сколько еще граждан теряют свое время и нервы в попытках оплатить коммунальные услуги. Очевидно, что так работать Единый расчетный центр не имеет права.

Конфликтные ситуации, связанные с работой Единого расчетного центра, возникают с пугающей регулярностью. От идеи единой квитанции давно все отказались. Граждане каждый месяц получают веер различных квитанций, где им предлагают заплатить за тепло, электроэнергию, газ, воду, вывоз мусора, капремонт. Причем каждая организация выставляет счета в разное время, ничуть не заботясь о том, как гражданам разобраться во всем этом жилищно-коммунальном изобилии. В более благоприятной ситуации находятся дома, где созданы ТСЖ, самостоятельно собирающие плату с жильцов. Но их — меньшинство.

В 2018 году петрозаводчане, получившие квитанции об оплате услуг по сбору мусора с многочисленными ошибками, по несколько часов «штурмовали» офис ЕРЦ на улице Зайцева, чтобы внести корректировки. Потребовалось несколько месяцев, чтобы нормализовать работу центра.

В 2019 году от услуг ЕРЦ РК отказалось ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Государственное предприятие не смогло договориться с другой организацией, тоже созданной карельским правительством. Директор КарелКоммунЭнерго Станислав Хазанович тогда объяснил депутатам, что для него услуги ЕРЦ слишком дорогое удовольствие. Предприятие создало собственный абонентский отдел, который позволил сократить расходы на сбор платежей в 2,5 раза.

Недавно стало известно, что и региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Автоспецтранс» — намерен в ближайшее время отказаться от услуг центра и самостоятельно собирать деньги с населения и юридических лиц.

Буквально в конце 2020 года депутаты ЗС РК сообщили о том, что ЕРЦ установил дополнительный сбор с граждан, которые платят за ЖКУ наличными деньгами. В Олонецком районе и Приладожье дополнительные сборы вызвали шквал жалоб. Руководство ЕРЦ объяснило свое решение тяжелым финансовым положением, которое пытаются поправить за счет граждан.

Получается, Единый расчетный центр не справился ни с одной из задач, ради которых правительство его создавало. Организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, отказываются работать с ЕРЦ, не видя экономической целесообразности. Соответственно, ни о какой единой квитанции давно даже речи нет. Граждане находятся в незавидном положении, так как элементарно лишены возможности даже задать вопрос специалисту в случае возникновения непонятной ситуации. При этом в квитанции ЕРЦ часто закрадываются ошибки, исправление которых становится проблемой плательщиков.

ЕРЦ продолжает плодить абсурдные ситуации. Выставляет неадекватные платежные документы, по которым невозможно оплатить услуги. При этом в центре так умело отгородились от граждан, что туда не могут достучатся даже те, кто готов исправно платить за ЖКУ.

Закономерно возникает вопрос, зачем вообще нужен центр, который не является "единым", до которого нельзя дозвонится, который регулярно донимает граждан «кривыми» платежками? Мне кажется, что ответ очевиден. Если почти за пятнадцать лет существования ЕРЦ так и не смог нормально организовать свою работу, то вряд ли и впредь стоит ждать изменений к лучшему…