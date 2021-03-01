В Петрозаводске круглосуточно убирается снег

Сегодня, в рамках муниципального контракта, ООО «ТехРент» убирает просевший из-за потепления снег, сообщает городская администрация.

Техника и мобильные бригады подрядчика ведут работы на дорогах местного значения и внутриквартальных проездах в разных районах Петрозаводска.

Малые погрузчики задействованы в Центре, фронтальные – на Зареке, Кукковке, Древлянке, Перевалке, в Сулажгоре, Соломенном и в других районах. Днём грейдер работает на Перевалке. Точечно снег вывозят с улицы Чкалова. Для обеспечения видимости валы убирают вблизи пешеходных переходов и остановочных комплексов.

Качество работы и оперативность контролируются специалистами комитета жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. Рейды проходят ежедневно.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу – 051.

Фото с сайта городской администрации