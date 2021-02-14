Двадцать проектов в Карелии получат 46 миллионов от Ростуризма
Федеральное агентство по туризму одобрило два десятка инвестиционных проектов реализуемых в Карелии в 2021 году, выделив на них около пятидесяти миллионов рублей, сообщает ТАСС.
От Карелии было подано 97 проектов, 90 были допущены к участию в конкурсе: из них 20 счастливчиков прошли со своими инвестиционными проектами. На их осуществление к нам в Карелию поступит более 46 млн рублей федеральных средств,
- рассказала заместитель начальника управления по туризму Ольга Лукина.
По условиям конкурса, 30 процентов финансирования проекта должны обеспечить его владельцы, при этом размер федеральной поддержки не может превышать трех миллионов рублей.
В число победителей вошел проект «Тропою древних художников». Средства пойдут на создание экотропы в Залавруге, где находятся Беломорские петроглифы.
Еще одну всесезонную экотропу протяженностью 100 километров планируется обустроить по маршруту ежегодного любительского лыжного марафона «Карельская сотня», который проходит в Калевальском районе.
В селе Киндасово, на деньги гранта будет создан музей киндасовских баек и истории фестиваля, на берегу реки Шуя появятся два глэмпинга (постоянных палаточных лагеря) для отдыха семей или небольших компаний с обустроенным местом для уличного питания с костровой площадкой, лавками, навесом и санитарной зоной.
Создатели исторического парка «Бастион» в городе Сортавала реализуют сразу два проекта: «Возрождение традиций мореходства на Ладоге» и «На исторических кораблях по Ладожским шхерам».
Смотровые площадки будут построены на водопадах Белые Мосты в Питкярантском районе.