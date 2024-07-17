Два велосипеда были украдены из одного подъезда в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило два заявления о краже велосипедов от жителей одного подъезда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попали ранее судимые 23-летний и 25-летний мужчины. Выяснилось, что приятели гуляли по городу июльской ночью и зашли в один из подъездов в центре Петрозаводска. Там они увидели велосипеды и решили их похитить для дальнейшей перепродажи.

Общий ущерб составил 37 тысяч рублей. Один из похищенных велосипедов стражам порядка удалось вернуть.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Приятелям грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото «Петрозаводск говорит»