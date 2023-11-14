Два троллейбуса в Петрозаводске вернутся на привычные маршруты

Троллейбусы №№ 3 и 8 возвращаются на свои обычные маршруты. Это произойдет 16 ноября, сообщили в пресс-службе ПМУП «Городской транспорт».

Напомним, изменения внесли из-за ремонта Путейского моста. Реконструкция завершилась 10 ноября, но не весь транспорт стал ходить по-прежнему.

В мэрии сообщали, что два троллейбуса возобновят движение через путепровод лишь в конце ноября. И вот привычные маршруты вернули.

Троллейбусы 5 маршрута будут следовать без изменений, сообщили в муниципальном предприятии. // фото: Ольга Гаврилова/ «Петрозаводск говорит»