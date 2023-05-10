10 мая 2023, 07:18
Происшествия

Два района Петрозаводска утром остались без электричества

Энергетики ведут восстановительные работы в столице Карелии

Сегодня утром в двух районах Петрозаводска произошло отключение электричества. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 5 часов свет пропал на Ключевой. В 5:55 без электроэнергии остался Железнодорожный район.

Вернуть электричество в дома Ключевой удалось в 6:35. Восстановительные работы во втором районе продолжаются. // Фото: freepik.com

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Петрозаводск
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