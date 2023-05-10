Два района Петрозаводска утром остались без электричества

Сегодня утром в двух районах Петрозаводска произошло отключение электричества. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 5 часов свет пропал на Ключевой. В 5:55 без электроэнергии остался Железнодорожный район.

Вернуть электричество в дома Ключевой удалось в 6:35. Восстановительные работы во втором районе продолжаются. // Фото: freepik.com