Два поста скорой помощи открыты на Древлянке и Ключевой

Два поста петрозаводской станции скорой медицинской помощи организованы на Древлянке и Ключевой. В них базируются и отдыхают бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи БСМП, рассказали в пресс-службе главы региона.

На Древлянке пост организован в отдельном здании. Круглосуточно дежурят три бригады «скорой». Медики обслуживают жителей не только микрорайона, но и близлежащие дачи. Еще две бригады «скорой» расположились в помещениях городской поликлиники №4. Медики выезжают на вызовы жителей Ключевой, Кукковки, Птицефабрики, Сайнаволока и Ужесельги.

Вызовы принимает центральная подстанция на Ленинградской, после чего передает информацию на посты. По словам главврач четвертой поликлиники Ольги Билко, благодаря расширению территориальных отделений «скорой» удалось сократить время приезда специалистов к пациентам и соблюдать нормативное время – в течение 20 минут. (фото источника)