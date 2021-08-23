Посольство Белоруссии следит за ситуацией с отравлением в Карелии

Посольство Белоруссии в России держит на контроле ситуацию с отравлением граждан страны суррогатным алкоголем в Пудоже. Об этом со ссылкой на диппредставительство пишет издание «Белта».

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении людей суррогатом. Пострадали восемь человек, один из них скончался, другие - в больницах. Все пострадавшие – граждане Белоруссии. В Пудож выехала главный нарколог Карелии Ольга Ларионова. (фото pasporta.org)