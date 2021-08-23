23 августа 2021, 17:11
Россия

Посольство Белоруссии следит за ситуацией с отравлением в Карелии

Граждане Белоруссии отравились суррогатным алкоголем в Пудоже

Посольство Белоруссии в России держит на контроле ситуацию с отравлением граждан страны суррогатным алкоголем в Пудоже. Об этом со ссылкой на диппредставительство пишет издание «Белта».

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении людей суррогатом. Пострадали восемь человек, один из них скончался, другие - в больницах. Все пострадавшие – граждане Белоруссии. В Пудож выехала главный нарколог Карелии Ольга Ларионова. (фото pasporta.org)

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Метки: 
новости Карелии
Пудож
Белоруссия
посольство
отравление
суррогатный алкоголь