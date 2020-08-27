Два легковых автомобиля жестко столкнулись на Ключевой

Жесткая авария произошла в Петрозаводске на перекрестке улицы Корабелов и Ключевой. Два легковых автомобиля столкнулись в 22:39. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».

Судя по кадрам один из автомобилей ехал по улице Ключевой в сторону улицы Гвардейской. Другая машина двигалась по улице Карабелов в сторону конечной остановки троллейбуса №6. Столкновение произошло в центре перекрестка.

О пострадавших неизвестно.

Для ликвидации последствий ДТП выезжали пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (4 чел., 1 ед. техники).

