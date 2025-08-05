Два города Карелии попали в список вымирающих

Ученые составили список из 129 населенных пунктов России, которые могут исчезнуть. В него вошли два карельских города.

В 129 малых городах живут более 3,4 млн человек, за десять лет численность населения в них уменьшилась на 314,5 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на РАНХиГС. Сильнее всего численность населения уменьшилась в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, проблемы есть и в ряде периферийных городов.

По мнению ученых, тяжелая ситуация сложилась в некоторых северных промышленных регионах. Наибольшее сокращение численности населения отмечено в городах Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).

«Убывающие города в аграрно-индустриальных регионах находятся в чуть лучшем положении за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения. Однако кризис промышленного производства и продолжающееся стягивание населения в более крупные центры повышают риски утраты населенных пунктов», - отмечается в исследовании, подготовленном в рамках госзаказа аппарата правительства.

Основными причинами «вымирания» назвали отток молодежи, старение населения, сокращение рабочих мест после закрытия градообразующих предприятий, устаревшая инфраструктура, отсутствие современного транспорта, связи, медицины. Для решения проблемы нужен комплексный подход. © «Петрозаводск говорит»