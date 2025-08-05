05 августа 2025, 14:25
Движение через железнодорожный переезд ограничат в Карелии
Работы запланированы на 7 августа на переезде в Сегеже
Фото: "Петрозаводск говорит"
В четверг, 7 августа, в Сегеже будут введены ограничения на железнодорожном переезде, который расположен на объездной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.
Ограничения вводятся с 3:00 до 23:30. В это время на переезде будут проводиться работы. Автомобили будут пропускать в реверсивном порядке.
Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать пути объезда. © «Петрозаводск говорит»