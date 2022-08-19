Два человека пострадали на руднике в Мурманской области

На руднике в Олонегорске в Мурманской области произошло ЧП. На руднике АО «Олкон» (принадлежит «дочке» «Северстали») обрушилась порода, пострадали два человека.

В пресс-службе горнодобывающего гиганта ТАСС сообщили, что 19 августа в 15:05 при выполнении ремонтных работ в карьере АО «Олкон» «произошло падение фрагмента горной массы». Два работника ремонтного управления, по предварительной информации, получили микротравмы. Им оказали первую медицинскую помощь. (фото unsplash.com, Mpho Mojapelo)