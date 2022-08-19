Главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна задержали

Громкое задержание в Москве. Сегодня стало известно, что силовики по делу о мошенничестве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С ним работают следователи.

Пресс-служба федерального ведомства сообщила, что Минздрав окажет необходимое содействие следствию.

Брюн является одним из самых известных специалистов в сфере лечения зависимостей. Он регулярно выступает на просветительских мероприятиях, ведет обширную научно-практическую деятельность. (фото Максим Блинов, ria.ru)