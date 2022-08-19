Мотоциклист ударился головой о «Ладу» и рухнул на асфальт возле БСМП

Мотоциклист влетел в отечественную легковушку в районе перекрестка улиц Кирова-Вольная в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Дорожное происшествие случилось сегодня, 19 августа, в 15:54 и попало на камеру CityLink.

Автомобиль «Лада Веста» двигался в правой полосе по улице Кирова в сторону центра. Судя по всему, водитель решил развернуться. В этот момент в него врезался мотоциклист, который двигался в левой полосе. Байкер слетел с мотоцикла и ударился головой о кузов, а потом рухнул на асфальт. (фото скриншот)