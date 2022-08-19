19 августа 2022, 17:05
Происшествия

Подозреваемый попал в кадр камеры видеонаблюдения

Полиция просит помочь в розыске мужчины

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность неизвестного мужчины. Его запечатлела камера видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Этого человека подозревают в краже имущества. Что именно и когда он украл, не сообщается. Но в кадре он выходит из белого автомобиля, стоящего на парковке.

Любые значимые сведения о разыскиваемом просят сообщать по телефону: 8 911 401 00 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото, видео: МВД Карелии

 

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новости Карелии
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Кража