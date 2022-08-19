Подозреваемый попал в кадр камеры видеонаблюдения

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность неизвестного мужчины. Его запечатлела камера видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Этого человека подозревают в краже имущества. Что именно и когда он украл, не сообщается. Но в кадре он выходит из белого автомобиля, стоящего на парковке.

Любые значимые сведения о разыскиваемом просят сообщать по телефону: 8 911 401 00 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото, видео: МВД Карелии