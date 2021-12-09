Два человека попали в реанимацию после сильного пожара в Петрозаводске

Стали известны подробности пожара, произошедшего вчера утром в Петрозаводске в многоэтажном жилом доме на улице Судостроительной. Рассказ пожарного, участвовавшего в спасении людей, приводит источник, близкий к МЧС по РК.

Сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме горит квартира, поступило в пожарно-спасательную службу Петрозаводска в 9 часов 48 минут.

«Когда мы прибыли к месту вызова, - рассказывает начальник пожарного караула лейтенант внутренней службы Роман Шарец, - то двери горящей квартиры на четвертом этаже были распахнуты и плотный черный дым, валящий оттуда, заполнял все свободное пространство. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, и на место происшествия по тревоге выехали дополнительные силы. Также от соседей мы уже получили информацию о том, что в квартире могут находиться люди. Не мешкая, мы вместе с Денисом Молчановым и Владиславом Комиссаровым вошли в горящую квартиру, где на пороге одной из комнат обнаружили мужчину, который находился без сознания. Вынесли его на лестничную площадку, где стали оказывать мужчине помощь. Тем временем второе звено газодымозащитников в составе Дмитрия Тряпицына, Семена Согдеева и Игоря Сподина в горящей квартире обнаружило женщину, которая также была без сознания. Ее вынесли в безопасное место, где до прибытия медиков стали проводить реанимационные действия, которые дали положительный результат. Пока мы приводили пострадавших в чувство, прибывшие к нам на помощь другие пожарные расчеты начали эвакуацию людей. В общей сложности из опасной зоны задымления за короткое время ребята эвакуировали десять человек. Когда жизням людей ничего не угрожало, мы быстро справились с огнем в дальней комнате», - сказал Роман Шарец.

В результате пожара в трехкомнатной квартире огнем была повреждена только одна комната на площади 10 квадратных метров. Спасенные мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения с диагнозом «отравление продуктами горения» были доставлен в ИТАР БСМП Петрозаводска.

По какой причине произошел этот пожар, который чуть не привел к трагедии, сейчас устанавливают специалисты. Фото pixabay.com/12019