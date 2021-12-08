08 декабря 2021, 19:39
В жилой пятиэтажке в Петрозаводске утром вспыхнул пожар
Пожарные ликвидировали возгорание в доме на Судостроительной улице
Утром 8 декабря в экстренные службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре. Огонь вспыхнул в пятиэтажном панельном доме № 26 на улице Судостроительной, сообщили в МЧС.
Пожарно-спасательные подразделения получили информацию о ЧП в 09:48. Они выехали по указанному адресу и к 10:29т справились с пламенем. Для ликвидации огня пришлось задействовать восемь единиц техники и 22 спасателей.
О пострадавших, погибших и причинах возгорания пока не сообщается, информация будет позднее. // Фото: haim charbit/unsplash.com