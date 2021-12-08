В жилой пятиэтажке в Петрозаводске утром вспыхнул пожар

Утром 8 декабря в экстренные службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре. Огонь вспыхнул в пятиэтажном панельном доме № 26 на улице Судостроительной, сообщили в МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения получили информацию о ЧП в 09:48. Они выехали по указанному адресу и к 10:29т справились с пламенем. Для ликвидации огня пришлось задействовать восемь единиц техники и 22 спасателей.

О пострадавших, погибших и причинах возгорания пока не сообщается, информация будет позднее. // Фото: haim charbit/unsplash.com