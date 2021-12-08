Мужчина в Петрозаводске набросился на полицейского и стал его бить

Житель Петрозаводска не смог сдержать агрессивных чувств и набросился на сотрудника полиции. Теперь 43-летнего мужчину будут судить за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердили и передали его в суд.

Следователи выяснили, что фигурант в служебном кабинете участкового пункта полиции ударил стража порядка несколько раз руками и ногами, удерживая при этом за шею.

Такие действия горожанин совершил из мести за правомерные действия полицейского. Свою вину обвиняемый признал. // Фото: Pavlofox/Pixabay.com