В районе порта в Беломорске вспыхнул пожар

Утром 8 декабря загорелось неэксплуатируемое строение в Беломорске. Оно расположено в районе порта, сообщили в МЧС Карелии.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 09:15. На место ЧП выехали бойцы пожарно-спасательных подразделений Беломорского района.

Чтобы ликвидировать пожар, потребовались усилия шестерых спасателей и двух единиц спецтехники. В 10:40 пламя удалось победить. // Фото: Hans/Pixabay.com