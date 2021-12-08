08 декабря 2021, 20:22
Мужчина жестоко избил бывшую и в 4-й раз похитил их общего сына
Женщина в Петербурге вела четырехлетнего малыша в детсад, на нее напал отец ребенка
Полицейские в Петербурге ищут мужчину и его четырехлетнего сына, которого он силой забрал у матери. Женщина вела ребенка в детский сад, бывший набросился на нее сзади, передает РЕН ТВ.
Экс-супруг так жестоко избил мать их общего сына, что ее пришлось госпитализировать. У пострадавшей разбито лицо, превратившееся в месиво. На тротуаре, где случился инцидент, осталась лужа крови.
Следователи объявили в розыск мужчину, ищут и малыша. Ранее отец уже неоднократно похищал сына. Мама мальчика говорит, что это произошло уже в четвертый раз.
В прошлом году ребенка нашли у матери отца, мужчину тогда лишили родительских прав.
Женщина в соцсетях пишет, что бывший муж использовал ее в качестве инкубатора и угрожал навсегда забрать сына. // Фото: источник