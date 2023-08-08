08 августа 2023, 14:15
Два человека погибли при взрыве газа в российском городе
В Астрахани спасают пострадавших после ЧП в жилом доме
В Астрахани произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает ТАСС.
В результате происшествия погибли два человека. Еще четверо пострадали, им оказывается медицинская помощь. Из жилого дома эвакуированы 70 человек.
После взрыва в здании начался пожар. Огонь охватил четыре квартиры. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, отметили в МЧС. // Фото: МЧС России