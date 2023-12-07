07 декабря 2023, 11:04
Два человека погибли при стрельбе в школе в Брянске
Администрация Брянска опубликовала первые данные о жертвах инцидента в учебном заведении
В результате стрельбы в школе в Брянске погибли два человека. Еще двое ранены, сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию города.
Напомним, ранее стало известно, что ученица восьмого класса пронесла в школу дробовик и открыла огонь.
«К этому моменту известно о двух погибших и двух пострадавших. Возможно, среди погибших - сама девушка, покончившая с собой»,
- говорится в сообщении городской администрации.
Все ученики учебного заведения были эвакуированы и отправлены по домам. Школа оцеплена. Работают оперативные службы. // Фото: unsplash.com / Mat Napo