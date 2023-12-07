07 декабря 2023, 10:19
Девочка устроила стрельбу из дробовика в российской школе
В Брянске силовики оцепили учебное заведение
В Брянске девочка пронесла в школу оружие и устроила стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.
ЧП произошло сегодня утром в городской гимназии №5. По данным агентства, ученица восьмого класса принесла в учебное заведение огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила.
Школа оцеплена полицией, на месте работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства ЧП выясняются.
По данным издания Shot, школьница была вооружена дробовиком. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann