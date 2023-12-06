Полуторагодовалый ребенок замерз насмерть в российском регионе

В Свердловской области полуторагодовалый ребенок замерз насмерть в сенях своего дома. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в деревне Катышка 6 декабря. По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из комнаты в холодные сени, после чего дверь захлопнулась, и попасть обратно мальчик уже не смог. В это время его мать спала и не слышала, как сын ушел. Когда женщина обнаружила ребенка, он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, мальчик умер от переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для определения причины смерти ребенка назначена экспертиза. Допрашиваются свидетели. // Фото: unsplash.com / Mat Napo