Умерла актриса из популярных российских сериалов Елена Корнилова

В Москве умерла советская и российская актриса Елена Корнилова. Ей было 85 лет. О кончине артистки сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, тело Корниловой обнаружила медсестра пансионата для пожилых людей, где жила актриса. В заведение ее поместили родственники. В последнее время Корнилова жаловалась на слабость, она чувствовала себя плохо.

Елена Корнилова снималась в фильмах «В твоих руках жизнь», «Годы девичьи» и «Первые испытания». На ее счету роли в сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -3». // Фото: freepik.com / Mdjaff