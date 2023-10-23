Два автомобиля столкнулись в самом центре Петрозаводска

В воскресенье в 11:31 в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Анохина и Красной. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Случилось столкновение.

В результате аварии движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»