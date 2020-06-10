Два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

Серьезное ДТП произошло на трассе «Кола» в Карелии во вторник, 9 июня. Потребовалась помощь пожарных, сообщает МЧС по РК.

«В 17:00 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух легковых автомобилей) по адресу: Медвежьегорский район, 625 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола». Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надл звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.