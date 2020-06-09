09 июня 2020, 20:04
Общество

Посвященное ЕГЭ родительское собрание пройдет в Карелии

17 июня родители одиннадцатиклассников приглашаются на виртуальную встречу с министром образования республики

В Карелии пройдет республиканское родительское собрание в формате видеоконференции, которое будет посвящено вопросам проведения Единого госэкзамена в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РК.

Мероприятие состоится 17 июня. Родительское собрание проведет министр образования РК Роман Голубев. Начало в 17 часов. Трансляция состоится в паблике Минобра.

Министр и специалисты, отвечающие за проведение госэкзаменов, ответят на вопросы об особенностях проведения ЕГЭ в этом году, познакомят с официальными сайтами, на которых размещена вся информация об экзаменах, укажут телефоны горячих линий.

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Метки: 
Минобразования РК
Роман Голубев
ЕГЭ
родительское собрание
видеоконференция
новости Карелии