Дух леса демонтировали с набережной в Сортавале

Новый арт-объект не простоял и недели, скульптуру демонтировали с улицы Валаамская в Сортавале.

Местные власти объяснили исчезновение скульптуры «Дух леса» в связи с обнаруженным дефектом. Власти столицы Северного Приладожья пообещали, что освободившаяся площадка не будет пустовать.

Пользователи соцсети выразили сожаление, что скульптуру убрали и попросили вернуть «красавца» на место. Некоторые посчитали, что такая скульптура неуместна на пути тех, кто отправляется на Валаам. Другие предложили поставить эту фигуру в парке или на горе Паасо. (фото vk.com, сообщества «Администрация Сортавальского поселения»)