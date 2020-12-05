ДТП с участием лошади, наездницы и машины произошло в Петрозаводске

Авария с участием животного, наездницы и автомобиля «Тойота» произошла вечером 5 декабря на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Животное передвигалось по разделительному газону. В какой-то момент поблизости взорвалась петарда, после этого лошадь понеслась. Об этом сообщает ИА «Республика».

Затем произошло ДТП. По предварительной информации, девушка не пострадала. Животное получило травмы, но выжило. Машину осматривают специалисты. Пострадал ли водитель, пока не уточняется. Между тем, по сообщению издания, наездницу госпитализировали в республиканскую больницу. (фото beta.nv86.ru)