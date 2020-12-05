Умерла супруга директора театра драмы «Творческая мастерская»

На 63-м году скончалась завлит театра драмы Карелии «Творческая мастерская» Мария Крауклит. Печальное сообщение появилось сегодня, 5 декабря, в группе театра «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что супруга директора театра Александра Побережного-Береговского умерла после тяжелой болезни.

«Почти вся сознательная деятельность этого яркого, жизнерадостного человека была связана с театром - сначала с ЛГИТМИКом, где она работала на кафедре актерского мастерства помощником великого театрального педагога Аркадия Кацмана, соратника Георгия Товстоногова, затем (в силу жизненных обстоятельств) - с петрозаводской «Творческой мастерской»,

- говорится в сообщении театра.

Мария Крауклит готовила образовательные программы, преподавала историю театра на актерском отделении Петрозаводской консерватории, работала с актерами и режиссерами, приглашенными на постановки, изучала и предлагала к постановкам драматургический материал, создавала архив театра, была правой рукой и советчиком руководителя «ТМ».

«Широко образованный, глубокий и разносторонний человек, петербурженка по рождению, Мария Михайловна была безгранично влюблена в театр и заражала этой любовью всех, кому довелось с ней общаться»,

- говорится в некрологе. Коллектив театра выразил соболезнование Александру Побережному-Береговскому и всей семье Марии Крауклит.

Редакция «Петрозаводск говорит» приносит глубокие соболезнования родным и близким. (фото bgtrk.ru и vk.com)