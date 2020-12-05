05 декабря 2020, 16:53
Происшествия

Мужчина выпил, сел за руль и повстречал наряд ГИБДД

56-летнего нетрезвого водителя остановили сегодня утром в Шуе

В Шуе около 8 часов утра 5 декабря дорожная полиция остановила автомобиль «Рено Логан».

За рулем иномарки находился 56-летний водитель. По сообщению полиции Прионежского района, водитель был в состоянии опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Окончательное решение о наказании примет суд.

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в стоянии опьянения. (фото vk.com)

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Метки: 
Прионежский район
новости Карелии
нетрезвый водитель
Шуя
ГИБДД
Полиция
транспорт