05 декабря 2020, 16:53
Мужчина выпил, сел за руль и повстречал наряд ГИБДД
56-летнего нетрезвого водителя остановили сегодня утром в Шуе
В Шуе около 8 часов утра 5 декабря дорожная полиция остановила автомобиль «Рено Логан».
За рулем иномарки находился 56-летний водитель. По сообщению полиции Прионежского района, водитель был в состоянии опьянения.
Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Окончательное решение о наказании примет суд.
Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в стоянии опьянения. (фото vk.com)