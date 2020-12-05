Мужчина выпил, сел за руль и повстречал наряд ГИБДД

В Шуе около 8 часов утра 5 декабря дорожная полиция остановила автомобиль «Рено Логан».

За рулем иномарки находился 56-летний водитель. По сообщению полиции Прионежского района, водитель был в состоянии опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Окончательное решение о наказании примет суд.

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в стоянии опьянения. (фото vk.com)