05 декабря 2020, 15:29
Двух лихачей остановили на трассе «Кола»
Нарушителей ПДД привлекли к административной ответственности
Наряды ДПС остановили нарушителей ПДД в Кондопожском районе на трассе «Кола».
Один из них, водитель автомобиля BMW, слишком сильно разогнался. Автомобилист превысил скорость движения более чем на 40 км/час, рассказали в Госавтоинспекци Карелии.
Другой водитель автомобиля «Киа» совершил обгон на пешеходном переходе.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. (фото vk.com)