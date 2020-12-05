05 декабря 2020, 15:29
Происшествия

Двух лихачей остановили на трассе «Кола»

Нарушителей ПДД привлекли к административной ответственности

Наряды ДПС остановили нарушителей ПДД в Кондопожском районе на трассе «Кола».

Один из них, водитель автомобиля BMW, слишком сильно разогнался. Автомобилист превысил скорость движения более чем на 40 км/час, рассказали в Госавтоинспекци Карелии.

Другой водитель автомобиля «Киа» совершил обгон на пешеходном переходе.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. (фото vk.com)

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Метки: 
новости Карелии
ГИБДД
обгон
пешеходный переход
скоростной режим
административная ответственность
«Кола»
Кондопожский район