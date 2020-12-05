Двух лихачей остановили на трассе «Кола»

Наряды ДПС остановили нарушителей ПДД в Кондопожском районе на трассе «Кола».

Один из них, водитель автомобиля BMW, слишком сильно разогнался. Автомобилист превысил скорость движения более чем на 40 км/час, рассказали в Госавтоинспекци Карелии.

Другой водитель автомобиля «Киа» совершил обгон на пешеходном переходе.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. (фото vk.com)