Испорченной новогодней елью на Кукковке займется полиция

Городские власти обратятся в полицию из-за инцидента с новогодним символом на детской площадке на Кукковке.

Напомним, около двух часов ночи 5 декабря неизвестные разобрали искусственную ель и побросали ветви на землю. От новогодней красавиц к утру остался один металлический каркас. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«По факту порчи городского имущества готовится обращение в правоохранительные органы»,

- сообщили в администрации столицы Карелии. В мэрии также уточнили, что в течение дня специалисты восстановят поврежденную новогоднюю ель.

К любимому россиянами празднику в Петрозаводске установили 13 елей. Администрация карельской столицы призывает петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу. (фото пресс-центр администрации города)