15 ноября 2020, 09:51
ДТП произошло в центре Петрозаводска
Женщина-водитель получила травмы и была доставлена в БСМП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Петрозаводске, на пересечении ул. Анохина и ул. Красная, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии»
14 ноября в 13:15 52-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда-2», при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат».
В результате ДТП женщина получила травмы, в БСМП г. Петрозаводска ей назначено амбулаторное лечение.
Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии
За видео спасибо Алексею Халапайнену и компании CityLink