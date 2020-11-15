ДТП произошло в центре Петрозаводска

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Петрозаводске, на пересечении ул. Анохина и ул. Красная, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии»

14 ноября в 13:15 52-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда-2», при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП женщина получила травмы, в БСМП г. Петрозаводска ей назначено амбулаторное лечение.

Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии

За видео спасибо Алексею Халапайнену и компании CityLink