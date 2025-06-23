Дроппер вернет обманутой мошенниками жительнице Карелии деньги

Аферисты обманули жительницу Карелии. В схеме обмана они использовали жителя другого региона, который предоставил им для перевода денег свой банковский счет.

Обманутая мошенниками женщина перевела 79 тысяч рублей на «безопасный счет», который принадлежал жителю Ставрополя. В дальнейшем деньги оказались у жуликов.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковского счета неосновательное обогащение. Теперь жителю Ставрополя придется возместить потерпевшей ущерб. Решение суда вступило в силу. © «Петрозаводск говорит»