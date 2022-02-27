Древнейшее изображение лыжников стало фирменным знаком Карелии

О новом логотипе Карелии рассказал в соцсети глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, это самое древнее изображение лыжников.

Идею взяли с Беломорских петроглифов, создать логотип с их изображением решили еще три года тому назад. Было несколько вариантов картинки, но при голосовании победили именно лыжники.

Петроглифу в Залавруге с таким символом больше пяти тысяч лет. Теперь он стал фирменным знаком Карелии, патент официально зарегистрировали и назвали логотип «Из глубины веков».

Его можно в том числе использовать в рамках гражданско-правовых контрактов, на спортивных и туристических мероприятиях, сувенирах. // Фото: источник