Хирурги в Петрозаводске спасли жертв страшной аварии с лесовозом

Врачи БСМП спасли пострадавших в результате аварии под Петрозаводском. В Минздраве республики рассказали, что жизнь 22-летнего юноши и 18-летней девушки была в реальной опасности.

Напомним, в ДТП с участием лесовоза в декабре минувшего года пострадало четверо. Двоих вскоре выписали из больницы, а двое получили слишком тяжелые травмы.

Молодого человека вела в противошоковой палате мультидисциплинарная бригада с анестезиологом-реаниматологом. Ему провели несколько операций, в том числе экстренную жизнеспасающую.

Юноша три недели был в коме в реанимации. Потом его перевели в нейрохирургическое отделение, где он продолжил лечение под присмотром профильных врачей. ему придется восстанавливаться еще долго, но угроза для жизни миновала.

У девушки были повреждены несколько органов и систем, в том числе была редкая трава шейного отдела позвоночника, так называемый «перелом палача». Врачи провели операцию самой высокой категории сложности в нейрохирургии. Подобные операции доступны не во всех регионах России, в Карелии их с 2015 года проводят только хирурги БСМП.

Выполнил операцию нейрохирург Александр Моисеев, которому удалось сохранить функциональность шейного отдела позвоночника практически на 100 процентов. Через некоторое время девушку выписали из стационара. Но ей придется наблюдаться у нейрохирургов. // Фото: источник