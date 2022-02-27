27 февраля 2022, 09:51
Число выявленных случаев ковида в Карелии неуклонно снижается
За сутки в республике зафиксировали 527 новых инфицированных коронавирусом
На 27 февраля в Карелии зарегистрировали 124753 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16299 детей.
За прошедшие сутки выявили 527 инфицированных (61 - дети), из них непривитых – 469 (88,9%).
В ковидных стационарах получают лечение 969 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 918 человек, в тяжелом – 44 (из них непривитых - 44).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжелых больных.
Выздоровели с начала пандемии 116593 человека, за последние сутки – 704.
За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1394 человек. // Фото: Victoria_Borodinova/pixabay.com