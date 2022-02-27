Число выявленных случаев ковида в Карелии неуклонно снижается

На 27 февраля в Карелии зарегистрировали 124753 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16299 детей.

За прошедшие сутки выявили 527 инфицированных (61 - дети), из них непривитых – 469 (88,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 969 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 918 человек, в тяжелом – 44 (из них непривитых - 44).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 116593 человека, за последние сутки – 704.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1394 человек. // Фото: Victoria_Borodinova/pixabay.com