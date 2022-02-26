Российские банки выступили с заявлением о поддержке клиентов

«Сбер», ВТБ, Альфа-банк, банк «Открытие» и другие российские кредитные организации выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов на фоне санкций и сообщают о достаточном запасе ликвидности.

Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы,

– говорится в заявлении

В совместном заявлении российские банки подчеркивают, что в это непростое время все кредитные учреждения солидарны друг с другом.

Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности.

Кредитные учреждения признают, что в кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий.

Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях, –

говорится в совместном заявлении.

Ответы на самые актуальные сейчас вопросы клиентов можно узнать на сайтах банков.

Оперативная информация от Центрального банка Российской Федерации - здесь.

Напомним, западные санкции были введены 24 февраля против ряда российских банков, у которых тысячи клиентов по всей России и за рубежом.