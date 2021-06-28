Драка в одном из дворов Петрозаводска закончилась уголовным делом

В полицию Петрозаводска обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли куртку и мобильный телефон, ущерб составил 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в одном из дворов в Сулажгоре заявитель поссорился со своим знакомым. Началась драка. В конфликт вмешались двое молодых людей, проходивших рядом, в итоге одному из дерущихся пришлось убежать. Вернувшись, мужчина не нашел своей куртки. В ней лежал и мобильник.

Под подозрение попал 25-летний молодой человек. Он стал участником конфликта, а когда все закончилось, собрался уходить, но увидел, что на земле осталась лежать куртка. Мужчина решил забрать ее себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото time.kz