Дождливая пора - синоптики рассказали о погоде в пятницу в Карелии

В пятницу, 28 октября, в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго- западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +5,+7, сообщили в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, по северным районам мокрого снега. По северным районам местами на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5, на севере местами до -4, днем +3,+8, по северным районам 0,+5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +4;

В Кондопоге ночью +5, днем +7;

В Медвежьегорске ночью +4, днем +5;

В Олонце ночью +6, днем +9;

В Пудоже ночью +4, днем +8;

В Сегеже ночью +3, днем +5;

В Сортавале ночью +6, днем +9;

В Суоярви ночью +4, днем +7. (фото «Петрозаводск говорит»)