Дожди и грозы пройдут в Карелии в понедельник

Первый день рабочей недели будет относительно теплым, однако в части республики пройдут сильные дожди и грозы, сообщает карельский Гидрометцентр.

В Петрозаводске 3 августа будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +9+11, днем +16+18.

В целом по Карелии будет также облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, по юго-западным районам ночью местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер также южных направлений, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +7, +12, на севере местами до +4, днем от +16 до +21.

Напомним, по информации МЧС, ночью и завтра днем в Карелии из-за дождей существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций.