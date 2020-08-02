МЧС Карелии: На республику надвигаются ливни

МЧС Карелии опубликовало оповещение об угрозе возникновения ЧС из-за сильных дождей, которые ожидаются в республике ночью и завтра, в понедельник.

«Ночью и утром 03.08.2020 г., местами по юго-западным районам Карелии ожидаются сильные дожди. Под действие неблагоприятного явления могут попасть (4 МО) Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский муниципальные районы»,

- сообщает МЧС.

В силу этого «существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах».

В МЧС Карелии напоминают, что в подобных обстоятельствах нельзя приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.